Märgiline versapost! Kuningakoda tegi olulise teadaande vähiga võitleva kuningas Charlesi tervise kohta

Buckinghami palee teatas 5. veebruaril, et kuningas Charles III on haigestunud vähki. Tema haigusest on teada see, et tegemist pole eesnäärmevähiga, kuid täpsemalt pole palee monarhi haigust kommenteerinud. Kuningas Charles III alustas kohe ka vähivastast ravi ning taandus kuninglike kohustuste täitmisest mõneks ajaks.