ÜLEVAADE | Mis toimub Eurovisioni kihlveokontorite edetabelites? Kas Eesti edasipääs finaali ripub juuksekarva otsas?

Kuigi alati püsib võimalus, et ka kihlveokontorid eksivad ning nende tabelites võib suuri muutusi ette tulla, on varasematest aastatest olemas tõdemus, et Eurovisioni finaali pääsevad riigid pannakse pea 100% täpsusega paika. Tihtipeale on kihlveokontorid ennustanud õigesti ka Eurovisioni võitja ning seda juba tükk aega enne seda, kui ametlik võistlus peetakse.