Birgit ja Indrek Sarrap avaldasid, kas neil on perelisa tulemas: läbirääkimised olid mingil hetkel

Indrek tõdes, et nende peres on tema rahulikum inimene kui abikaasa. „Aga Birgit uksi ka ei pauguta ja nõusid ei ole vist ka lõhkunud,“ rääkis Indrek. Birgit lisas, et tema on temperamentsem kui Indrek.

Seejärel tahtis saatejuht Kuld teada, kas Sarrapite peres on kriise olnud. „Otseselt mitte,“ vastas Birgit. „Meil vahepeal oli korra võib-olla selline väikene hetk, kus oli tunne, et kas me hakkame kaugenema. Ma arvan, et see oli see periood, kui lapsed olid tsipakene väiksemad. Aga siis me mõlemad saime kohe sellest aru, et niimoodi ei tohi juhtuda,“ rääkis Birgit. Tema ja Indrek jaoks on alati olnud oluline aeg, mille nad saavad kahekesi veeta. „Me ei ole seda kordagi ära kaotanud. Ka väikeste laste kõrvalt me alati selle aja leidsime,“ lausus Birgit ja tänas kõiki, kes on neile lapsehoidmisel appi tulnud.