Tuleb pingeline ja põnev lõppvõistlus! Selgusid „Tähtede tähe“ neli finalisti, kes võidu nimel võistlema hakkavad

Hooaja jooksul on kõik kaheksa tähte pakkunud televaatajatele unustamatuid elamusi, esinedes žanrites, millest nii mõnedki on olnud neile varasemalt tundmatud. Saates nähtud etteasted on pannud proovile artistide hääled kui ka lavalise võimekuse ning toonud ekraanile säravaid emotsioone. Tänases erisaates meenutasid tähed võistluse teekonda ja neid etteasteid, mis pakkusid neile eriti suuri väljakutseid.