LÕBUS KLÕPS | „Eesti kilud ja hr president.“ Raivo Hein kohtus USAs president Ilvesega

Hein ja Ilves kohtusid kultuurikeskuses Scandinavia House. Lisaks jagas Hein klippe ja klõpse teistest kohtadest, mida ta New Yorgis seni külastanud on - sinna sekka mahtusid nii kuulus Time Square kui ka Brooklyn Bridge.

Scandinavia House on Põhjamaade kultuurikeskus Ameerika Ühendriikides. Keskus korraldab mitmesuguseid kultuuriüritusi, mis on seotud Skandinaavia ja Baltimaade kultuuriga. Keskus avati aastal 2000 ning see asub New Yorgis, Manhattanil.