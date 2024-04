FOTOD | Mis on juhtunud Justin Bieberiga? Superstaar on end täiesti käest lasknud

Aprillis šokeeris fänne laulja Justin Bieber, kui temast hakkasid levima sotsiaalmeedias fotod, kus on näha, et tema hambad on kohutavas seisus: osad Bieberi hammastest on värvunud lausa roheliseks või sinakaks. Fännid imestavad, et hoolimata miljonäri staatusest ei ole Bieber vaeva näinud, et oma hambaid korda teha.