„Reeglid on reeglid ja paraku midagi ei ole teha.“ Pühapäevane „Kuldvillak“ lõppes ühe mängija jaoks disklahviga

„Kuldvillaku“ telemängu otsustavad hetkel on alati saate lõpus, mil selgub võitja. Eileõhtuse „Kuldvillaku“ viimane küsimus oli seotud teemaga „Loomad auhinnaks“. „Kuldvillaku“ saatejuhi Eeva Esse-Sõõrumaa küsimus kõlas järgmiselt: „Iga aasta novembris Lapimaal Levil toimuva slaalomi MK-sarja etapi sõitja saab auhinnaks just selle looma.“

„Kuldvillaku“ saates osalenu Rasmus, Marko ja Madis pidid oma vastuse kirjutama tahvlile. Kõige esimesena teadis vastust Rasmus, kes näitas oma tahvlil, et tegu võib olla põhjapõdraga. Saatejuht Eeva Esse-Sõõrumaa kinnitas, et tegemist on õige vastusega. Samal ajal kirjutas aga mängija Madis miskit oma tahvlile, mis jäi silma nii televaatajale kui ka kogu saatetiimile.

„Madis, sinu käest peaksin praegu küsima seda vastust järgmisena, aga paraku tuvastasime, et praeguse vastamise vooru ajal võtsid sa oma pastaka ja kirjutasid midagi tahvlile. See on aga mängureeglite vastane, mistõttu peame paluma sul stuudiost lahkuda. Reeglid on reeglid ja paraku midagi ei ole teha,“ ütles Esse-Sõõrumaa Madisele.