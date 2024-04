VIDEO | Eesti eurolaulikud avaldasid, kuidas nad konkurendid võistluselt kõrvaldavad: see on variant, kuidas teistelt vaip alt ära tõmmata

„See on muidugi variant, kuidas hakata teistel vaipa alt ära tõmbama,“ mõtiskles Päevakoer. Nimelt haisev kala tuleks jätta lava taha konkurentidele, näiteks itaallastele, kes poolfinaalis peale eestlasi esinevad, et neid segada. „Nad on suured favoriidid ka ja neile toit meeldib.“

Praeguse seisuga ennustatakse Eestile, et poolfinaalist pääsetakse edasi üheksandana. „Taani on meie arvates üks favoriitidest,“ märkis Marko. „Liiga kindel selles, mis lõpus toimub, ei saa olla. Ma arvan, et esimese viie kohta, kes on saanud kõrgemaid protsente, see võibolla midagi tähendab, aga need, kes tagantpoolt tulevad... Seal on kõik lahtine.“