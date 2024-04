PODCAST „TISSIDENT“ | 146. osa – ilumaailma mõtted ja puhkus!

Miks on Eestis puhkamine kallis? Või kas ikka on? Samuti küpseb ühel saatejuhil peas otsus võtta endale koer. Kas see on hea mõte ja millal selliseks vastutuseks üldse valmis ollakse? Sille-Kadri läheb 9.–12. mail Soomes toimuvale Turu Fringe’i festivalile komöödiat tegema, nii et Soomes elavad naljasõbrad, otsige Sille-Kadri etendused üles!