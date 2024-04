Maskisaatest välja langenud Flamingole ehk Desiree Mummile oli enda identiteedi varjamine keeruline: meid pannakse boksidesse ja me ei tohi seal iitsatadagi

„Ma ütlesin Liisile, et ma tahaksin olla roosa, midagi roosat ja siis tema käis selle mõtte välja,“ kirjeldas Desiree , kuidas tema roosa Flamingo kostüüm sündis.

Eelmisel pühapäeval eetris olnud maskisaates esitas Desiree Eminemi räpplugu „Rap God“. Lugu on tuntud eriti kiire tempo poolest. Desiree nentis, et ta sai tänu sellele saatele endale uue hüüdnime: Emiree (sõnadest Eminem ja Desiree - toim).

„Ega see kõige lihtsam ei olnud. Ma olin umbes kolm meetrit pikk ja mul oli mask traksidega kinnitatud ja see kinnitus oli metallist. See oli ikkagi raske ja tükk tööd oli. Vaateväli oli piiratud: ma küll nägin, aga mitte külgedele,“ kirjeldas Mumm.