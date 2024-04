Eeva Esse-Sõõrumaa avaldab „Kuldvillaku“ vaatajaid üllatanud disklahvi tagamaad: otsese rikkumise järel saab mängust kõrvaldamise otsustada ka saatejuht

Pühapäevane „Kuldvillak“ lõppes mängija Madise jaoks ootamatult. Nimelt tuvastas „Kuldvillaku“ saatetiim, et teise mängija vastamise ajal võttis Madis pastaka ja kirjutas midagi tahvlile. See lõppes Madise mängust eemaldamisega. Saatejuht Eeva Esse-Sõõrumaa tõdeb Kroonikale, et tegemist on esmakordse säärase juhtumiga.