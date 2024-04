Sisulooja Martti Hallik TikToki potentsiaalsest keelustamisest: see oleks paljudele päris suur põnts

USAs resideeruv kodumaine sisulooja Martti Hallik nentis, et sisuloojad teavad, et ükski sotsiaalmeediaplatvorm ei pruugi olla igavene ning seetõttu proovivad sisuloojad alati enda populaarseimalt platvormilt jälgijaid ka teistele platvormidele üle tuua. „See teadmine on aegade algusest kõikidel sisuloojatel olemas [olnud],“ lausus Martti. „Et sul oleks oma vaatajaskond ära hajutatud ja kõik riskid maha võetud.“