Prantsuse näitleja Gerard Depardieu vahistati taas väidetavate seksuaalkuritegude tõttu

75-aastasele näitlejale Depardieu’le, kes on teinud üle 200 filmi ja teleseriaali, on esitatud juba minevikus mitmeid seksuaalse väärkohtlemisega seotud süüdistusi. Näiteks esitati 2020. aastal näitlejale süüdistus vägistamises ning mullu sügisel oli ta sunnitud ohtrate süüdistuste tõttu karjääri pausile panema.

Politsei küsitles esmaspäeval Depardieu’d seoses kahe naise väidetega, kes sõnasid, et näitleja ründas neid filmivõtetel - ühte 2021. aastal ja teist 2014. aastal, vahendab telekanali BFMTV.

Esimene naise sõnul ründas Depardieu teda siis, kui ta kuulus 2022. aasta mängufilmi „The Green Shutters“ võttemeeskonda. Veebruaris ametliku kaebuse esitanud stsenarist rääkis väljaandele Mediapart, et Depardieu käperdas teda Pariisi hotellis ning tegi ebasündsaid märkusi, enne kui tema ihukaitsjad ta ära viisid. Teise naise väidete kohaselt käperdas tuntud näitleja teda siis, kui ta 2015. aasta filmi „Le magician et le Siamois“ assistendina töötas. Samuti tegi Depardieu ka tollele naisele ebasündsaid märkusi.

Ohtrad süüdistused on pannud Prantsusmaad mõtlema, kas Depardieu filme on ikka eetiline rahvale näidata. Lisaks on eemaldatud näitleja vahaskulptuur Pariisi vahakujude muuseumist ning Kanada tühistas tema Quebeci regiooni aumärgi.