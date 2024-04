Otsus on olemas! Soomlased said EBU juhtkonnalt teada, mis värvi alukaid nende eurolaulja võib kanda

Õhtuleht kirjutas aprilli keskel, et Euroopa Ringhäälingute Liit ( EBU ) pole veel otsustanud, kas Teemu Keisteri alias Windows95man ega ka YLE, kas nende laulja võib Malmö Eurovisioni-laval oma skandaalsetes ihuvärvi trussikutes ringi silgata, siis nüüd on EBU otsuse langetanud.

Tuleb välja, et mõnes riigis tohib nii skandaalseid asju nagu trussikuid näidata alles pärast kella 21, kuid ajavahe tõttu algab Eurovisioni lauluvõistluse ülekanne mõnel maal juba kell 20, kirjutab Yle.

Keisteri, kellel on Malmös mitmed erivärvi trussikud kaasas, tõmbas sel pühapäeval Malmös Eurovisioni lavaprooviks jalga oma kõige napimad kajakad. Soome tiimi suureks kergenduseks ei nõudnud EBU peale proovi, et kostüümi ega trussikute värvi muudetaks. EBU reageering olnud „Nothing negative to say“ ehk midagi laiduväärset ei leitud.