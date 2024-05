Ärinaine ja Urmas Sõõrumaa endine elukaaslane Kätlin Maran (54) on otsustanud loobuda oma luksuslikust korterist Tallinna kesklinnas Kentmanni tänaval. Efektne korter on päikeseküllane ja ruumi jagub seal nagu ühes väiksemas eramajas, mis kajastub ka hinnas – see on müügis 545 000 euro eest.