Ninanips noortele kirjatsuradele? Genkal on üks kindel põhjus, miks ta veel elulooraamatut välja ei anna

„Kõvatamise üldisem mõte on selles, et eestlased on väga tagasihoidlikud, kui nad midagi saavutavad. Ohitakse, et ah, mis nüüd mina ja tänatakse seda ja toda. Kui sind on auhinnatud või tõstetakse kuidagi esile, siis ei tasu seda häbeneda. Kui oled midagi saavutanud, siis on mõtet kõvatada. Juba see, et ma annan kontserte, mul on rahvas juba pikki aastakümneid alati saalis, see on juba kõva tulemus, miks ma ei või seda kõvatamisena välja tuua. Ei maksa olla liiga tagasihoidlik,“ selgitas Genka.