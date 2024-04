FOTOD | Stig ja Karina Rästa müüvad üle poole miljoni maksvat kodu: meie läksime teadmata ajaks ära, seega sinu võimalus on siin

„Kui sa soovid istuda sama poti peal, kus on kirjutatud paljud Eesti muusikamaastikul kõlanud hitid, siis sinu võimalus on siin. Kui sa soovid tuua lennukeid ja palle ära kõige paremate naabrite juurest, siis ka see võimalus on olemas. Kui sa tahad lasta muusikat öösel sõpradele valjult nii, et naabrid vist ei kuule või ei julge tulla sulle ütlema, siis sinu võimalus on siin,“ avaldasid Stig ja Karina Rästa Facebookis maja müügikuulutust.

„Kui sa soovid talviti vaadata lume pealt, milline loom täna öösel sinu hoovis on käinud, siis sinu võimalus on siin. Kui sa tahad jälgida virmalisi enda hoovist rohkem kui korra aastas, siis sinu võimalus on siin. Meie läksime teadmata ajaks ära, seega sinu võimalus on siin,“ ütlesid nad.

Müügiportaalis on kirjas, et on varustatud kaasaegse maaküttesüsteemiga, tagades säästliku ja keskkonnasõbraliku küttelahenduse aastaringselt. Maja energiamärgis on B. Ülemise korruse magamistubades on ka jahutus. Vannituba on kui SPA, kus on ruumi korraga kogu perele. Maja sisemus on värske viimistlusega, pakkudes hubast ja stiilset elukeskkonda. Hubase kodu eest on vaja välja käia 620 000 eurot.

Vaata kuulutust SIIT!