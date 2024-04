FOTOD | Sünnipäeva tähistanud Sandra Sillamaa: sain aru, mis on hetkel minu jaoks elu valem

„Ma sain eile aru, mis on hetkel minu jaoks elu valem! Kirg + distsipliin + avatus = 100 protsenti elu,“ avaldas Sillamaa, et avatus tähendab tema jaoks ausust ja spontaansust.

Selgub, et abikaasast ja ansambli Trad.Attack! kaaslasest Jalmar Vabarnast lahkuminek on Sandra Sillamaale tähendanud üksjagu sekeldusi. Abikaasad läksid lahku eelmisel suvel, aga kuna Sandra uue kodu valmimine on võtnud aega, on tal tulnud lastega elada kodumajutusteenust pakkuva Airbnb vahendusel leitud ajutises elukohas. Selle tõestuseks on Sandra oma sotsiaalmeediakontol esitlenud pilte ka pooleldi lahtipakitud kohvritest...