SUUNAMUDIJA ANKEET | Mitmes skandaalis figureerinud Kristina Pärtelpoeg: pigem mulle skandaalid ei meeldi ja üritan neid vältida

Sisuloome juurde sattusin... täiesti kogemata, see ei olnud mul planeeritud. Mul sõbranna Marleen Muhuste alustas fotograafiaga ja tal oli vaja kedagi, kelle peal pildistamist harjutada. Temaga koos käisime igal nädalal erinevates kohtades pildistamas ning tänu sellele, et mul olid nii head pildid Instagramis, hakkas tasapisi jälgijaskond suurenema. Kindlasti märkasid mind inimesed ka seetõttu, et olen Aropi mänedžer.

Kõige raskem asi sisuloojaks olemise juures on... kindlasti see, et kui ma teen mingi firmaga koostööd, siis päris pikalt peale koostöö tegemist olen ma endiselt inimestele nagu klienditugi. Ka aastaid hiljem inimesed kirjutavad ning küsivad küsimusi teenuste ja toodete kohta. Muidugi see on tore, et nad mäletavad mind seda firmat reklaamimas, aga kui neid kirju tuleb palju, siis ma lihtsalt ei jõua kõikidele vastata. Hoolimata sellest on sisu loomine väga põnev.