Stefan staari- ja abielumehe elust: alguses olin kõvasti armukadedam

Eesti ja Armeenia kultuurid on abielu puudutavas küsimuses Stefani sõnul erinevad ning kuigi muusiku isa on nüüd Euroopa eluga kohanenud, oli tal Eestisse tulles keeruline uue kultuuriga harjuda. „Minu isal, kui ta tuli Eestisse, oli väga raske. Tema oli harjunud selle kultuuriga, mis seal on. Kui ta tuli siia, siis pidi harjuma teiste arusaamadega. Et naine ei ole ainult köögis või midagi sellist. Nüüd ta on muidugi rohkem Euroopa mõtteviisiga. Aga Armeenias on ikkagi teistmoodi: mees on see, kes toob toidu lauale ja naine see, kes on lastega ja hoolitseb kodu eest.“