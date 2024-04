ÜLEVAADE | Elina Pähklimäe lagunenud kleit, saatekülalise otse-eetri selfie’d, tulirelvaga ähvardamine – unustamatud juhtumid, mida on Eesti telesaadetes näha saanud

Pühapäeval eetris olnud „Kuldvillakus“ juhtus esimest korda, et mängija tegi sohki ja ta kõrvaldati saatest. Aastate jooksul on juhtunud nii mõndagi ootamatut, piinlikku ja kohati ka hirmuäratavat, mis on igaveseks rahva mällu sööbinud. Heidame siinkohal pilgu juhtumitele, mida Eesti telesaadetes on näha saanud.