„Piirangud olid tema kaitsemiseks.“ Allikate väitel on Britney Spears pärast eestkoste alt vabanemist nii vaimselt kui ka rahaliselt ebastabiilne

TMZ allikad väidavad, et Britney Spears on „täiesti düsfunktsionaalne“ ning pärast eestkoste ja järelvalve lõppemist on teda tabanud „radikaalsed meeleolumuutused“, mis on lähedasi „šokeerinud“.

Ühe allika sõnul elab Britney viimasel ajal täiesti üksinda, teistest isoleeritult ning on ohtlikult ebastabiilne. Ta lisas, et need vähesed inimesed, kes veel Britney elus on, nendivad, et lauljataril läks palju paremini siis, kui ta veel isa eestkoste all oli. „Piirangud olid tema kaitsemiseks. Enam ei ole ta kaitstud.“

Ka on Britney on väidetavalt harrastanud peale eestkostet glamuurset elustiili ning on kuulutanud hiiglaslikke summasid, külastades pidevalt Hawaiid ja Prantsuse Polüneesia kuurorte, kuhu ta sõidab eralennukiga.

„Ta ei saa seda endale lubada. Tal oli 60 miljonit dollarit, kui eestkoste lõppes, ja nüüd on ta tagasi seal, kus ta oli eestkoste alguses: pankrotiohus.“

Lauljanna Britney Spears elas aastatel 2008–2021 oma isa Jamie Spearsi eestkoste all ning vabanes sellest viimaks 2021. aastal. Britney ütles tollal, et vabaduse saamine oli tema elu parim päev. Aasta hiljem selgitas ta, et eestkoste andis Spearsi perekonnale, eriti tema vanematele, palju võimu tema ja ta raha üle ning pärast pikki aastaid sai ta eestkoste alt vabanedes taas oma raha ise kasutada.

Hiljuti jõudis lõpule ka Britney ja tema isa Jamie vaheline kohtuväline vaidlus, kus Jamie taotles, et Britney tema osa aastatetagusest kohtukuludest kataks - kulud olid kokku üle kahe miljoni dollari. Britney rahuldas isa taotluse, sest ei soovinud taas kohtusse minna ning kohtuväline kokkulepe tähendas ka tema jaoks seda, et ta ei pea enam kunagi oma isale raha maksma.