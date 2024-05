Juba teine elulooraamat! Meelis Lao mõlgutab uue teose pealkirjas mõtteid sellest, kas ta on vabadusvõitleja

Meelis Lao on juba avaldanud oma eluloo, eelmisel aastal ilmunud ingliskeelse raamatu „The Eastern Godfather“, mis on Lao enda sõnul on saanud bestselleriks. Varasemas intervjuus Kroonikale mainis ta, et soovib sellest ka eestikeelse versiooni välja anda, aga see peaks olema mõnevõrra teistsugune.