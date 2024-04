FOTOD ja VIDEO | 5Miinust ja Puuluup tegid esimese lavaproovi Malmös: selline hakkab välja nägema Eesti euro-show!

Välismaised Eurovisioni fännid on varasemalt korduvalt välja toonud, et 5MIINUSE ja Puuluubi etteaste on meeldivalt kaootiline. „Loo puhul torkab kõige positiivsemalt silma live-esitus, kus kõigil on suurepärane energia ja omavaheline suhtlus,“ on öelnud üks tuntud Eurovisioni Wiwibloggsi blogijatest. Mõni eurofänn on aga leidnud, et ansamblite kaootilisus on liiast ning jätab mulje, justkui tegu oleks rohkem nagu naljanumbriga kui tõsiseltvõetava etteastega.