VIDEO | 42 aastat kõrvarõngasteta elanud Katri Teller lasi kaamera ees esimest korda elus augustada oma lestad: Botox on valusam!

„Ma lihtsalt ei mõelnud sellele, et mul peaksid need olema,“ avaldas Katri Teller Kroonikale, miks ta endale varem ei ole kõrvaauke teinud. Teles tööd teinud Katri on küll klõpsuga ehteid kasutanud, kuid ta ei ole kunagi mõelnud, et kõrvarõngad peaksid olema midagi, mis tema välimuse juurde peaksid käima. Meelelahutusauhindade reklaamklippide salvestamisel lasi naine endale spetsialistil esimest korda elus kõrvaaugud teha ning valis endale selleks puhuks välja kivikestega ehted.