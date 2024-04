Cool D peab tulevikus tütardele selgitama oma vana muusikat: kunagi tuleb see küsimus, et miks mul sellised lood olid

„Mu lugude sisu on kogu aeg muutunud, kõige raskem periood ongi praegu, esimesed lood ja albumid said väga lõdva randmega tehtud, aga nüüd on tunne, et seisus kohustab ja teemasid, millest on räpitud ja lauldud, on palju olnud ja vahel on keeruline, täna peab ka sõnu rohkem valima.“