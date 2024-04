Hea või halb diil? Sten-Erik Jantson avaldas Õllesummeri brändi omanikuga tehtud kokkuleppe: alles sügisel jõudsime konsensusele

Jantson usub enda sõnul vääramatult selle edusse. „See viis aastat, mis Õllesummer pausil oli, oli hea näide, et sellist suurt ühist rahvafestivali asemele ei tekkinud. Meeletu publikuhuvi ja piletimüük, mille me ilma ühtegi artisti välja kuulutamata saavutasime, näitas samuti, et rahvas vajab ägedat festivali. Usun, et Õllesummer, mis on ise juba nii tugev bränd ja tähistab lisaks sel aasta ka oma 30. juubelit, on miski, mida tasub ellu äratada.“