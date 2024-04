Eleryn Tiidul ja Kelly Sildarul on sama meestemaitse: neiud valiksid just tema aasta seksikaimaks meheks!

30. aprillil külastas raadio Sky Plus eetrit Kelly Sildaru, kellest esilinastub Kanadas film ning kes on ka nomineeritud aasta seksikaima naise tiitlile. Sildaru alguses puikles vastu, kui pidi Andi Raigi küsimusele vastama, kes tema arvates on tiitlit meeste kategoorias väärt. „Mulle üldse ei meeldi nii valida, aga kui ma pean ütlema, siis villemdrillem,“ sõnas Sildaru, kelle sõnul tuleb seksikus sisemusest. „Sisemine ilu on seksikas,“ sõnas sportlane.

Ka saatejuht Eleryn Tiit on Meelelahutusauhindadel TOP 3 seksikaimate naise hulgas. Ka tema annaks aasta seksikaima mehe tiitli villemdrillemile. „Kõik on seksikad minu arvates. Nad on omas asjas nii edukad ja head ja seksikus on minu jaoks kirg. Mulle meeldivad kõik, aga kui ma pean valima, siis valin villemdrillemi, sest ta on ka ühel minu plaadi lool,“ selgitab Tiit.