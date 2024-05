Paar kuud tagasi tutvustas Silvia Ilves (31) oma uut vanalinna kodu ja elukaaslast ning kui nädala alguses Eesti ühes meelelahutusväljaandes ilmunud intervjuust jäi mulje, et Silvia Ilves on taas vallaline, siis Kroonikale kinnitab naine, et oli kallima Kristo Puhmiga suhe vaid pausil.