INTERVJUU | Eleryn Tiit avab albumiga hingesopid: jah, tagasisidet on andnud ka inimene, kellest see enamjaolt kirjutatud on

„Vastassuunas“ sisaldab lugusid, mis on salvestatud Londonis, Stockholmis, Helsingis ja Tallinnas. „Hällilaul“ jõudis albumile otse Eleryni magamistoast ja „Laul on meist“ sündis Telliskivi loomelinnakus asuvas plaadifirma kontoris.

Eleryni sõnul on „Vastassuunas’’ album, mis jääb alati meenutama üht ilusat tormilist armastust ja on täielikult tema nägu. „Kogesin tundeid, mida ma ei olnud kunagi tundnud. Niisiis veetsin palju aega klaveri taga kõiki neid emotsioone ja mõtteid välja kirjutades. See oli minu jaoks teraapia. Ma fännan seda emotsionaalset ja ausat kogumikku, sest see on nii minu nägu.“