SUHE LÄBI | Marjen Võsujalg läks lahku elukaaslasest, Põhja-Tallinna räpparist Risto Vürstist

Kroonikale kinnitab Marjen kuuldusi ja sõnab, et Ristoga ollakse tänaseni sõbrad. „Kinnitan, et oleme lahku läinud. Kui Curly Strings laulab, et keegi kolmas ilmund on me vahele, siis meie vahele ei ilmunud. Musta pesu pesemist siit oodata ei maksa. Ma arvan, et see oli nii kena lahkuminek, kui üks lahkuminek üldse olla saab – väga lugupidav ja hooliv üksteise suhtes. Risto on ja jääb minu jaoks väga oluliseks inimeseks ning kindlasti võib meid ka tulevikus näha samas seltskonnas, sedapuhku lihtsalt mitte paarina,“ kinnitab Võsujalg, kes oli Ristoga koos viimased kolm aastat.