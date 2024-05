„TEEME KOOS“ | Kas suunamudijad lähevad korteri renoveerimisel üle piiri? Kristina: ma oleks naabrina juba ammu tulnud ja sõimanud näo täis!

Teise osa alguses peavad tuntud suunamudija ja mänedžer rinda pistma lae maha võtmisega. Kui Kristina alustas ülesande täitmisega väga ettevaatlikult ja ohutusnõudeid järgides, siis Marjen unustas ära, et ehitusel peab mõtlema ka sellele, et teistele midagi pähe ei kukuks. Nimelt hakkas ta lage eemaldama kohe poole toa kaupa, mis seadis ohtu nii võttemeeskonna, Kristina kui ka alumiste naabrite närvid. „Ma unustasin ära, et naabrid on. Palun vabandust, naabrid, kui te seda saadet näete,“ teatab Marjen hilisemas intervjuus.