Suur ühissuudlus ja kontsertetendus Tartu Raekoja platsil. Kiirematele musitajatele parimad kohad

Tasuta kontsertetendusele oodatakse tuhandeid suudlejaid. „Neid, kes on kindlasti nõus ühel ja samal ajal sümboolseks lembehetkeks, kutsume üles registreerima endale Piletikeskuse kaudu 0 pilet, mis tagab muuhulgas ka parema koha kontserdi vaatamiseks,“ toob välja Tartu 2024 teabe- ja turundusjuht Marili Vihmann.“

Vihmann lisab, et ühissuudlus võib olla romantiline suudlus, põsemusi sõbrale, embus või vanema põsemusi lapsele. „Eestimaalaste ühine lembehetk on pühendatud seksuaalteadlikkusele. „, mis on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 üks teemasid,“ lisab Tartu 2024 teabe- ja turundusjuht Marili.