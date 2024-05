14 kihlveokontori üldtabelis ennustatakse tänase (2.mai - toim.) seisuga Eestile võrdlemisi mugavat edasipääsu. Austria esindaja Kaleeniga on peetud terve tänase päeva heitlust selle nimel, et kumb saab ennustustabelis olla kaheksandal kohal ja kumb üheksandal.

Nimelt on mõlema riigi edasipääsu võimaluseks märgitud 75%. Kui Eestit esindavad 5Miinust ja Puuluup on selles numbris olnud pidevalt tõusuteel, siis Austria on võrreldes esialgse ennustusega tugevalt kukkunud. Alles aprilli lõpus hoidsid nad edetabelis 7. positsiooni ning võimalust, et nad pääsevad edasi, hinnati lausa 82% vääriliseks.