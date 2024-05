Marek Reinaas ei näe Eesti euroloo tantsu kasutamises probleemi: hea meelega vestleksin Kohveriga sel teemal

Sel nädalal saatis EBU Eesti 200 erakonnale kirja, kus viitavad, et erakond kasutas oma valimiskampaanias Eurovisioni viitavaid materjale. Reinaasi sõnul on see ehe näide sellest, kuidas Euroopa reguleerib asju. „Advokaadid töötasid, inimesed EBU-s töötasid, Eesti 200 kirjutas kirju ja lõpuks EBU teatas et kõik on kenasti.“