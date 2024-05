FOTOD | „Täielik Williami koopia!“ Avalikkuse eest varjatud printsess Charlotte toodi sünnipäevaks rahva ette

Nagu Walesi perekonnas on traditsiooniks saanud, siis sünnipäevalapsest avalikustati portreefoto, mille autoriks on eranditult just Catherine. Kui mõned nädalad tagasi tähistas sünnipäeva Charlotte’i noorem vend Louis, hakati spekuleerima, kas traditsioon jätkub ajal, mil Catherine on vähiga võitlemas. Kuigi printsi portreefoto postitati alles pärastlõunal, mitte südaööl nagu oli tavaks saanud, said kuningliku perekonna jälgijad kinnituse, et traditsioon jätkub.