„Kui sa vaid teaks...“ Maris Pihlap ja reket said hakkama millegi ülimalt sensuaalsega

Täna ilmunud singel on Maris Pihlapi esimene eestikeelne lugu. „Selle pala idee sadas lihtsalt sellisena inspiratsioonipilvest alla,“ selgitas ta loo sünni telgitaguseid ning lisas, et kuna see ei tahtnud inglise keeles kuidagi päris õigesti kõlada, siis tuli teha samm edasi emakeelse muusika suunas. „Alistusin muusikale,“ lisas Pihlap.

Kusjuures, alguses sündis lugu ilma konkreetse räpiosata. „Reket tuli hiljem, kui lugu oli juba olemas,“ avas Pihlap tausta ning lisas, et on alati reketi stiili ja tunnetust imetlenud ja nüüd, eestikeelse looga, tekkis hea võimalus koostööd teha. „Lihtsalt küsisin ja ta ütles jah,“ rõõmustas Pihlap, kellele tundus, et hästi klapivad nii artistide hääled kui ka tunnetuslik „sügavuse mõistmise“ taju loomingus. Reket lisas, et teda võlus loo demo rütmika. „Mõtlesin kohe, et kuidas sinna oma teksti paigutada ning see tundus väljakutsuv,“ ütles ta ning tõdes, et lugu tervikuna tuli väga hästi välja. „Lisaks oli koostöö Marisega väga-väga meeldiv,“ ütles reket.

Maris lisas, et näeb lugu „Kui Sa Vaid Teaks“ võimalusena teha kummardus artisti tugevalt inspireerinud Lõuna-Aafrika juurtega muusikažanri amapiano kõlale. „Ühel hetkel avastasin, et minu varasemast loomingust leiab amapianoga omajagu sarnasusi ning otsustasin sellesse maailma rohkem süveneda,“ selgitas Pihlap ja ütles, et suuresti sellest sai alguse ka täna ilmunud pala, mis andis võimaluse tal panna end proovile nii helilooja, produtsendi, laulukirjutaja kui vokalistina. Nii õnnestuski Pihlapil ühe loo sünniks kirjutada nii sõnad, pala keelpillikvartetile kui hoolitseda ka kõla ja terviku eest. „Minu jaoks ongi see mäng maailmade vahel,“ ütles Pihlap lõpetuseks.

„Kui Sa Vaid Teaks“ on välja antud koostöös TIKS rekordsiga, kelle poolt on avaldatud ka varasem Maris Pihlapi soololooming. Loo salvestasid José Diogo Neves ja Maris Pihlap, produtseerisid Maris Pihlap ja Bert Prikenfeld, miksis Bert Prikenfeld ning masterdas Tanel Roovik.