Vahur Kersna pikaaegsest suhtest eduka abikaasaga: naine on meie majas kõike muud, kui koduabiline

Aastakümnete jooksul on Vahur Kersna teinud lugematul hulgal lugusid ja intervjuusid, ühtlasi tunnustati teda tänavu EFTA galal panuse eest Eesti televaldkonda. Tema enda sõnul pole ükski tema saatesari saanud läbi ilma skandaalideta. „Minul oli võimalus eksperimenteerida ja avastada. Me lammutasime ikka korralikult, nii et käskkirjad lendasid ja sõimata saime kogu aeg. Palju asju võeti saadetest välja ja see oli aeg, kui kõigil ülemustel oli endal hirm, et mis nüüd saab. Kõik tegelesid enda naha hoidmisega ja mina surfasin sellel laineharjal süüdimatu nahaalsusega, mis tänasel päeval ei tule kõne allagi,“ kirjeldab ta.

Tagasi vaadates tõdeb Kersna, et tal on läinud elus väga hästi. „Ma olen saanud teha neid saateid, mida ma olen tahtnud teha ja ei ole pidanud tegema ühtegi intervjuud inimesega, kellest ma sügavalt lugu ei pea. See kontakt on olnud siiras, vastastikku lugupidav ja nad on ka ilmselt tajunud seda, et ma ei kuritarvita mingil moel nende öeldut. Inimestel on vajadus südamelt aeg-ajalt kellelegi asju ära rääkida ja kui nad leiavad kuulaja, keda nad usaldavad, siis nad teevad seda,“ sõnab Kersna, keda on tituleeritud ka lausa meistriks inimeste avamisel.