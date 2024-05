ÜLEVAADE | Pikalt oma homoseksuaalsust varjanud Ricky Martini pööraselt edukas karjäär ja purunenud abielud

Märtsi keskel ilmus Ricky Martin (52) Los Angeleses sarja „Palm Royal“ pidulikule esilinastusele oma kaksikutest poegade Valentino ja Matteo seltsis. Seda juhtub harva, et tänaseks juba nelja lapse isa Ricky oma lastega avalikkuse ette tuleb. Ta varjab neid liigse tähelepanu eest ja see on paljudele kuulsustele omane. Kuid Ricky puhul lisab vürtsi asjaolu, et juba aastaid tagasi kuulutas ta, et on gei.