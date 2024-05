Läti eurolaulja Dons: ma ei imesta, kui 5MIINUSE poistega pärast europidu välismaal ärkan

Laulja ammutab sügavat inspiratsiooni kaasahaaravatest, hinge raputavatest meloodiatest ja laulu loomise ajal jagasid kõik koostööpartnerid üksmeelset tunnet, et nad on loonud midagi tõeliselt maagilist. Pärast aastakümneid kestnud edu ning väljamüüdud areeni- ja staadionikontserte leiab Dons endiselt oma õnnelikumad hetked artistina. Ta usub, et just nüüd oli õige aeg Eurovisionist osa võtta. „Soovisin siia ainult siis tulla, kui mul on õige laul,“ kinnitab Dons.