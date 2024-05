VIDEO | Grete Klein pani ebausklike suud lukku. Ta laulis Roxette’i hittlaulu ja vaatajad olid lummatud: tõeliselt imeline!

Grete Klein esitas TV3 uue reedeõhtuse saate seitsmendas osas Roxette’i surematut hitti „It Must Have Been Love“, mis sai nii kanali sotsiaalmeediakontol kui ka YouTube’is hulgaliselt positiivset tagasisidet. „Tõeliselt imeline,“ ahhetab üks. „Esimene laul, mida ma Grete esituses kuulen, ja see on juba teist päeva korduse peal,“ kommenteerib teine.