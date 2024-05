VIDEO JA FOTOD | 5Miinust ja Puuluup tegid teise lavaproovi Eurovisionil, üks räpparitest hüppab ringi murtud luuga

Viimaste päevadega on selgunud, et Eesti lavashow’d võivad mõjutada mitmed tegurid. Näiteks on 5Miinuse liige Lancelot pidanud ringi hüppama murtud varbaga. „Suutsin paar päeva enne, mitte eriti glamuurselt, kodus oma väikese varba vastu lauajalga ära lüüa,“ rääkis ta täna hommikul „Terevisioonile“. Kohalikud Malmö arstid tõdesid, et praegu pole enam midagi teha ja mees peab katkise varbaga eurolavale minema.

Lanceloti varbale suurt puhkust ei anta, sest nädala alguses selgus, et Eesti eurolaulikute tantsukava peab telerežii tõttu läbima väikese muudatuse. See tähendas aga seda, et 5Miinuse ja Puuluubi liikmed peavad oma vaba aega kulutama välja renditud tantsusaalis, kus nad sisse viidud muudatusi täiuslikuks lihvivad.

Eile selgus, et Malmösse sõitnud Marko Reikopi pagas läks lennureisi jooksul kaduma. Muidu ei puutuks see kuidagi Eesti eurolauljatesse, kuid selgus, et „Ringvaate“ saatejuhile olid kaasa antud Puuluubi meeste uued jalavarjud, mis olid just mõeldud esinemise jaoks.

Fotod teisest lavaproovist:

Eesti esineb 9. mail aset leidvas teises poolfinaalis 13. riigina. Esimene poolfinaal leiab aset 7. mail ning suurejooneline finaal toimub 11. mail.