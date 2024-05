KUULA | „Piletitasku podcast’i“ 33. osa: 15. mail saab alguse Ann Vaida stand-up-tuur „Mitmes suunas“

Anni näol on tegemist koomikuga, kes otsustas, et enam tõsist tööd teha ei taha, ning pühendus hoopis stand-up’ile. Naine naudib avaliku esinemisega kaasas käivat närvikõdi ja seda, et stand-up’iga saab läbi naljaprisma osutada tähelepanu ka ühiskonna kitsaskohtadele.