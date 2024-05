Evelin Võigemast pole koduteatrile alati truu olnud: mulle on meeldinud ärakäimine ja tagasi tulemine

„Mulle endale pakuvad elevust sellised asjad, millega muidu kokku ei puutu – näiteks autolavkaga sõitmine. Loomulikult mul pole selle kategooria lube, autoga sõita oskan. Kuna see oli nii vana masin, siis oli see sõitmine üsna keerukas. Siduri allavajutamine nõudis väga tugevat reielihast,“ meenutab näitlejanna, et autolavka puhul tekkis tal töötõrge.