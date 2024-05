Sisuloome juurde sattusin... Vaatasin väiksena hästi palju Ameerika youtuber’eid ja tundsin, et tahan ise teha sama asja nagu nemad. Kaameraga rääkimine on mulle alati meeldinud ja tunnen ennast väga turvaliselt kaamera ees.

Kõige raskem asi sisuloojaks olemise juures on... Ma isiklikult ei ütleks, et selle töö juures midagi nii rasket on. Võibolla see, et jälgijaskond sinu näost lihtsalt ära ei tüdineks. Kui teha asja südamega, siis ega see ka nii kergelt ei juhtu.