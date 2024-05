Ootamatu äpardus! Soome eurolaulik Windows95man jäi lavaproovis hiiglaslikku teksamunasse kinni

Allolevast videost on näha, kuidas vahejuhtumi esinedes üks taustatantsijatest Windows95mani etteaste katkestada palus.

Videost selgub aga, et eurolaulik ootamatu muna sulgemise tõttu viga ei saanud, ning „kõik oli korras“.

Soome tänavuse eurolauliku Windows95mani nimi ning tema riietus, nii nahavärvi trussikud kui ka Windowsi logoga T-särk, on sattunud lauluvõistluse korraldajate luubi alla, kus arutuleti, kas need on ikka Eurovisioniks sobivad.