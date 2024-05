Andres Noormets toetab poeg Hansu tema artistiteel Los Angeleses ja Londonis: tema suund on läände, minu suund on itta

Noorema publiku seas Rozellina tuntud Hans Noormets (26) andis hiljuti koos artistide Ruzana ja Sammy Plotkiniga välja singli „Escape“, mis sündis Grammy võitnud Randy Urbanski kodus Los Angeleses. Viimane on miksinud ja salvestanud näiteks Beyonce, Justin Bieberi, Skrillexi, Kanye Westi ja Katy Perry loomingut.

Nüüd on Hans juba mõnda aega tagasi Eestis, et puhata Los Angelese tempokast elust vanematekodus Viljandis. Väike hingetõmbepaus on ka Andres Noormetsal (60) – hiljuti esietendus Ugala Teatris tema lavastus „Süsteem“.