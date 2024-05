KUULA | Suvine bänger! Välismaiste staaridega koostööd teinud lauljatar Emily J avaldas esimese eestikeelse singli „annaks (veel)“

Emily nentis, et soovis juba pikalt muusikat emakeeles kirjutada, kuid see on talle olnud keerulisem, kui inglise keeles lugude kirjutamine. Seda enam on värskelt ilmunud lugu lauljatarile erilise tähendusega. „Emakeeles kirjutamine on mulle alati olnud raskem kui inglise keeles - vahet pole, kas kirjutan iseendale või mõnele teisele eesti artistile. Samas kui sõnad lõpuks õigesti ritta saavad, on minu jaoks rahulolutunne tuhat korda suurem kui võõrkeeles kirjutades“, kirjeldab ta uue loo sõnade kirjutamise protsessi.

Emili Jürgensi ehk Emily J värske singel „annaks (veel)“ on mõnusalt lihtne ja kaasahaarav lugu, mis räägib tunnete allasurumisest. „Olen märganud, et vahel on suhetes nii, et isegi siis, kui kõik näeb paberil väga hea välja, siis pole see ikkagi piisav, et üheskoos edasi minna,“ selgitab lauljatar loo tausta.

Emily eesmärk oli kirjutada lugu, millega inimesed oskaksid suhestuda ning mis tekitaks vabastava tunde - lugu, mis haarab kaasa ja mille saatel sõpradega uusi mälestusi luua. Muusikule endale meeldib lugu kuulata just pimedal ajal autoga sõites, eriti nüüd kui ilmad on juba soojemad. „Teen tavaliselt auto akna veidike lahti ja lasen selle loo saatel kõik enda mõtted lendama.“

Emili Jürgens tegutseb igapäevaselt laulukirjutaja ja artistina. Noor muusik on siiani teinud väga palju just erinevaid koostöösid ning kirjutanud lugusid teistele artistidele, nende seas ka Jüri Pootsmann, Liis Lemsalu, Karl Killing, WATEVA, Elina Born, Púr Múdd. Välismaa artistidest on Emily teinud koostööd tantsumuusika tippude Don Diablo, ja Lucky Luke’iga. Eesti Muusikaettevõtluse Auhindadel oli Emily J Stig Rästa, Andres Kõpperi ja Frederik Küütsi kõrval nomineeritud „aasta laulukirjutaja“ kategoorias.