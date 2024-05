Kas koore riisuvad vanad kalad või värskus ja üllatusrikkus? Lauluõpetaja Maiken tutvustas eelseisvat „Tähtede tähe“ finaali

„Tähtede tähe“ finaalis astuvad vastamisi Tanja Mihhailova-Saar, Ott Lepland, Saara Nüganen ja German Gholami.

„Kui pabinas sa oled, et sinu lapsukesed astuvad nüüd kõik lavale?“ küsis saatejuht Romi Hasa. „See on selles mõttes hästi tore ja lihtne saade teha, sest sa räägid ikkagi inimestega, kes on laval nii palju kordi käinud ja tunnevad seda tööd läbi ja lõhki,“ märkis Maiken.

Saatejuhid viskasid nalja, et kõik saates osalejad tunnevad end vähemalt ühes muusikažanris ebakindlalt, välja arvatud Tanja Mihhailova-Saar, kes tunneb end igal pool mugavalt. „Tema on, jah, igas mõttes meelelahutaja. Ta oskab end igasse žanrisse ehedalt sisse paigutada,“ nõustus Maiken. „Ta suudab mõelda ühes numbris kõik detailid kokku. Noored võibolla mõtlevad, et kuidas nad laulavad, aga temal on kogu šõu kontseptsioon hästi oluline.“

Võitjaks Maiken Tanjat siiski veel ei tituleeriks. „Siin läheb veel väga põnevaks, sest hääled nullitakse.“

Germanit peetakse tõeliseks saatesarja üllatajaks. Maikeni sõnul võtab German „Tähtede tähte“ väga tõsiselt ning pabistab korralikult enne finaali.

Saara puhul on Maikenit üllatanud tema areng. Saara ei ole igapäevaselt laulja ja Maikeni hinnangul on just Saara enesekindlus iga saatega märgatavalt kasvanud. Lauluõpetaja sõnul on televaatajatel põnev Saarat jälgida, sest ta on värske nägu ning see loob talle teistmoodi eelise. „Teda on lahe vaadata, ta ei ole nagu läbiloetud raamat.“

Neljandat finalisti, Ott Leplandi kommenteerides jäi Maikenil sõnu puudu ning ta puhkes naerma. „Tal on läbi huuumoriprisma enamus asjad,“ selgitas lauluõpetaja lõbusalt.

Võitjaks Maiken veel kedagi ennustada ei osanud, ent ta nentis, et ka otsesaadetes on temal väike närvikõdi sees seoses võistlejate etteastetega.