Taani prints ja printsess said 55aastaselt teise lapse

Taani väljaanne Billet-Bladet kajastab, et prints Gustavi (55) ja printsess Carina (55) said pisitütre vanemateks 26. aprillil. Lapse sünnitas USAs surrogaatema. Lapsele pole veel nime välja valitud. 2022.aastal abiellunud Gustavi ja Carina peres kasvab ka aastane Gustav Albrecht. Ka tema sünnitas surrogaatema.

Paar andis siis meediale teada, et nad on väga õnnelikud ja tänulikud, et neil oli võimalik nii lapsevanemateks saada.

Aftonbladet kajastab, et tegelikult on paar olnud koos paarkümmend aastat, aga abielu ja perekonna loomisega oodati väga pikalt. Nimelt on kuningakojas kombestik kohati pehmelt öeldes kummaline. Gustavi vanaisa pärandas talle lossi, aga oli oluline klausel - et see saada, peab Gustav abielluma kellegi siniverelisega. Carina aga on nn lihtinimene.

Loss ise asub Saksamaal. Gustav käis aastaid kohtu vahet, et testament kehtetuks tunnistataks. Lõpuks otsustas Saksamaa kõrgeim kohus, et Gustav on lossi ja kõige selle juurde kuuluva õiguspärane omanik.

Gustavi esivanemad on pärit nii Taanist, Saksamaalt kui ka Rootsist. Tema ema on printsess Benedikte, kes on Margrethe II noorem õde.

Margarethe II oli kuninganna aastatel 1972-2024. Ta teatas 2023. aasta viimasel päeval, et loovutab 14. jaanuaril 2024, oma troonile saamise 52. aastapäeval, selle oma pojale kroonprints Frederikile. Too ongi nüüd siis riigi valitseja.